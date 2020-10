Quel pasticcio sullo sgombero del campo rom è diventato un caso politico

Di Giulio Terzi

La questione Rom è tra le più delicate che si agitano sul palcoscenico politico capitolino, è oggetto di incontri, scontri, polemiche, promesse e censure. E quando si entra in un qualsiasi trip elettorale sono quasi semprew fuochi d’artificio. L’argomento d’altra parte è fortemente divisio (parola di gran moda) e sciogliere la matassa ingarbugliata da anni di mosse e contromosse è quasi impossibile. Ora il punto di scontro è lo sgombero del campo Rom di Castel Romano, oggetto di uno strano balletto. La decisione è stata annunciata da tempo in modo muscolare e con la fanfara. Ma lo sgombero di fatto è rimasto sospeso e soltanto nei giorni scorsi la questione è tornata sul tappeto. Ma mentre tutti affilavano le armi è sembrato di capire che l’operazione era stata di nuovo sospesa, meglio, congelata.

In assenza di serie alternative per i nuclei familiari (trenta per l’esattezza), che anni abitano baracche fatiscenti in un’area giudicata dalla Procura ad alto rischio inquinamento. perché l’intero campo di via Pontina è sotto sequestro all’interno di un’inchiesta per reati ambientali. Sigilli scattati lo scorso luglio che non avevano fatto altro che accelerare un’operazione già fissata dalla sindaca Virginia Raggi per il 10 settembre. Una risposta alle tante denunce di roghi tossici, alle pessime condizioni di vita di bambini costretti tra rifiuti, topi e nubi alla diossina, e al pressing politico che aveva di fatto messo la sindaca M5s con le spalle al muro. Ma le associazioni umanitarie e l’Unar (l’Ufficio nazionale anti discriminazioni razziali afferente alla presidenza del Consiglio) erano riuscite a stoppare tutto.

C’è anche la pandemia ad aumentare la confusione, meglio lasciare perdere. E la cosa sparisce dall’agenza Tutto a posto, bocce ferme? Macchè. La Lega insorge e polemizza. “La Raggi ci ha abituati alle vane promesse in campagna elettorale, e questa vicenda non fa eccezione. Lo sgombero doveva essere ultimato per settembre, in modo da liberare la riserva naturale di Decima Malafede ove attualmente insiste il più grande campo rom d’Europa. Continuiamo a chiedere con forza che l’area venga liberata” tuona il capogruppo della Lega in Campidoglio Maurizio Politi. “Una beffa annunciata ai danni dei romani che vedono così mancare l’ennesima promessa della Raggi, dato che lo sgombero era inizialmente previsto entro la fine di settembre” dichiara la consigliera regionale salviniana Laura Corrotti. E a questo punto a Raggi fa l’ennesima conversione a U. Lo sgombero si farà, è solo rimandato. Certamente non si procederà prima che l’emergenza coronavirus lo consenta. Ma ciò non significa, ci tiene a precisare il Campidoglio, che sia stata annullato definitivamente. “Non abbiamo mai fornito alcuna comunicazione, a nessun soggetto, che indicasse la necessità di bloccare o annullare la liberazione dell’area in questione”. Allo sgombero si procederà, è il senso del messaggio di replica, ma solo quando le condizioni sanitarie consentiranno di farlo in sicurezza. La storia continua, la questione rom resta aperta. In primavera si vota, scommettiamo che Castel Romano tornerà d’attualità?

Ti potrebbero interessare anche: