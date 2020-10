Governo, fonti maggioranza: “Siamo al bivio, a breve o Conte 3 o Draghi”

“Siamo a un bivio: tra qualche settimana o si un fa un rimpasto per un Conte 3 o la strada è quella di un governo Draghi“. Questo il ragionamento oggi in ambienti parlamentari della maggioranza. La recrudescenza dell’emergenza Covid non stabilizza l’attuale compagine, anzi ne evidenzia i limiti, si osserva da parte delle stesse fonti. Un ragionamento che si fa strada dopo che oggi il capogruppo Pd al Senato, Andrea Marcucci, ha esplicitamente chiesto al premier Giuseppe Conte se ritenga “adeguati” alcuni ministri di governo. Un’uscita poi smorzata dal segretario dem, Nicola Zingaretti, che ha confermato il sostegno Pd al governo e ai suoi ministri.

