Patuanelli: “In tempi di pandemia non servono ripiegamenti ma il potenziamento delle interazioni e delle cooperazioni”.

Lo ha detto lo scorso 22 ottobre a Verona il Ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli alla prima giornata del Forum Economico Eurasiatico di Verona, definito dal rappresentante di Governo “punto di riferimento e crocevia per i contatti politici ed economici dell’area”.

Patuanelli ha suggerito l’esempio dell’Europa della scorsa primavera quando il virus ha interrotto catene strategiche. “Per fortuna abbiamo capito l’errore – ha detto – e abbiamo ribaltato il riflesso con la comparazione e lo scambio. Le cooperazioni sono fondamentali per superare la crisi. L’Italia ne è convinta. Per questo puntiamo sul sostegno all’export che significa rilanciare i flussi produttivi”.

Per Patuanelli è la Russia il principale partner di interscambio con l’Italia e lo sarà “soprattutto in campi fondamentali come l’energia rinnovabile, il gas, essenziali per la generazione elettrica, e le nuove tecnologie”.

Ti potrebbero interessare anche: