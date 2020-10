Spari a prete ortodosso a Lione, assalitore in fuga

Un prete ortodosso è rimasto ferito da un colpo d’arma da fuoco a Lione. E’ quanto rende noto l’emittente Bfmtv. L’attentato è avvenuto accanto alla chiesa greco ortodossa di rue Saint-Lazare, mentre il sacerdote chiudeva la chiesa. L’autore dell’attacco è in fuga, si precisa. L’assalitore del prete ortodosso a Lione ha agito da solo intorno alle quattro di questo pomeriggio. L’uomo armato ha sparato due volte, hanno reso noto fonti della polizia citate dai media francesi. La prognosi della vittima è riservata. Il sacerdote, colpito all’addome, identificato come Nicolas K., è di nazionalità greca e ha 52 anni. La zona intorno alla chiesa dell’Annunciazione di fronte alla quale è avvenuto l’attacco è stata isolata e la polizia. Giovedì scorso l’attentato nella basilica di Notre Dame a Nizza, dove hanno perso la vita tre persone.

LE INDAGINI – Una cellula di crisi è stata aperta al ministero degli Interni francese per seguire il caso, ma non è ancora stata stabilita la pista del terrorismo. Anche perché il sacerdote aveva avuto un diverbio con un laico che lo aveva aggredito, rende noto Le Figaro. La procura di Lione ha aperto un’inchiesta per tentato omicidio, ma si mantiene “in stretto contatto” con la procura nazionale anti terrorismo che tuttavia per il momento non è coinvolta formalmente. Il sindaco di Lione Grégory Doucet, ha detto che “nessuna pista è esclusa, nessuna è privilegiata”.

Ti potrebbero interessare anche: