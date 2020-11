Canada, attacco a colpi di spada: 2 morti e 5 feriti

E’ di almeno due morti e cinque feriti il bilancio di un attacco avvenuto ieri sera in Quebec, in Canada, dove un ventenne ha colpito i passanti con una spada, intorno a Parliament Hill, nel centro storico. Il giovane è stato arrestato.

Avrebbe agito per motivi personali, ha reso noto la polizia su Twitter. “Secondo le prime informazioni, niente indica che il sospetto abbia agito per motivazioni diverse da quelle personali”, si legge nel tweet. Dopo il suo arresto nei pressi di un centro commerciale, il ventenne, che era in stato di ipotermia, è stato portato in ospedale.

La polizia ha detto che il killer indossava “abiti medievali” mentre Radio-Canada ha riferito che era vestito da samurai. L’attacco è avvenuto nella notte di Halloween, quando questi costumi non destano allarme.

