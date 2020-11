Juve cala poker, CR7 torna e fa doppietta

Dopo due pareggi di fila, la Juventus trova la vittoria 4-1 a Cesena contro lo Spezia grazie al ritorno in campo di Cristiano Ronaldo. Il fenomeno portoghese entra nel secondo tempo e dopo tre minuti trova il gol che riporta avanti la Juve, dopo le reti di Morata e Pobega nel primo tempo. Poi ci pensa Rabiot a firmare il tris per la squadra bianconera, con il portoghese che cala il poker con un cucchiaio su calcio di rigore.

Andrea Pirlo tiene in panchina Ronaldo, finalmente negativo al Covid, e risponde col 3-5-2 con Dybala e Morata in attacco. Cuadrado e Chiesa sugli esterni con Bentancur, Arthur e McKennie in mezzo al campo. In porta ci va Buffon, in difesa Demiral, Bonucci e Danilo. Mentre Italiano schiera un 4-3-3 con Verde, Nzola e Farias in attacco. A centrocampo Bartolomei, Ricci e Pobega. Ferrer e Bastoni esterni bassi con Chabot e Terzi a difesa di Provedel.

