Liam Gallagher sbotta con un ‘vaffa’ contro nuovo lockdown

Liam Gallagher non usa mezzi termini ma solo una ‘parolaccia’ per esprimere sui social la sua contrarietà alle nuove chiusure che l’Inghilterra sta mettendo in campo per arginare la nuova ondata di contagi da coronavirus. L’ex frontman degli Oasis ha iniziato il suo sabato scrivendo a caratteri cubitali su Twitter: “Fuck Lockdown”, che tradotto in italiano è un ‘vaffa…’ indirizzato contro la nuova clausura da coronavirus.

