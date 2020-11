Attacco a Vienna: 7 morti e ostaggi. Governo: “Terrorismo”

Sarebbe di almeno sette vittime il bilancio dei morti di una sparatoria vicino alla sinagoga a Schwedenplatz di Vienna e di alcuni uffici della comunità ebraica. Lo scrivono i media austriaci. L’assalto sarebbe stata opera di due persone, una delle quali sarebbe stata uccisa, mentre l’altra sarebbe in fuga. Un agente di polizia è morto per le ferite riportate, come riferisce il Kronen Zeitung, e uno degli attentatori si sarebbe fatto saltare in aria. Altri attentatori sarebbero in fuga.

Secondo il ministero dell’Interno, almeno uno degli assalitori sarebbe stato arrestato e un altro agente ferito gravemente.

Il ministro dell’Interno austriaco Karl Nehammer ha confermato che quello avvenuto a Vienna sarebbe un “probabile attacco terroristico” che, avverte “è ancora in corso” e ha chiesto, quindi, ai cittadini di restare a casa. L’assalto sarebbe avvenuto in 6 punti diversi della città. Sarebbe in corso, inoltre, scrive il Kronen Zeitung, una presa di ostaggi in un ristorante giapponese di Mariahilfer Strasse.

“Almeno 50 colpi d’arma da fuoco” sono stati sparati nell’attacco di questa sera a Vienna nei pressi di una sinagoga. Lo ha raccontato un testimone alla tv austriaca, mentre un altro ha detto di aver visto “correre una persona con un’arma automatica che sparava all’impazzata“. “In termini numerici non possiamo ancora essere precisi, stiamo facendo un bilancio” dice un portavoce delle squadre di soccorso intervenute sul posto. Secondo l’Apa, un agente di polizia è morto e al momento almeno tre persone sono state ricoverate in ospedale.

“La Wiener Linien non si ferma più nel primo distretto. Resta al sicuro, lascia immediatamente i luoghi pubblici” twitta la polizia di Vienna, dopo l’attacco alla sinagoga e il tragico attentato terroristico ancora in corso nel centro della capitale austriaca.

La polizia viennese sta ripetutamente invitando i cittadini a non postare sui social media foto o video dell’attacco alla sinagoga cittadina e dell’operazione in corso, per non comprometterne l’efficacia.

