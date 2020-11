Ey partnership strategica con Corvallis nei servizi di compliance e antiriciclaggio

Con questo accordo, si legge in una nota, le due società intendono operare in collaborazione, valorizzando le proprie competenze ed esperienze specifiche e complementari per migliorare l’offerta di prodotti e servizi e garantire un valore aggiunto ai potenziali clienti in cerca di vantaggi competitivi nel modello di gestione e prevenzione dei rischi di riciclaggio nonché, più in generale, nell’informatizzazione dei processi volti a garantire la corretta gestione del rischio di non conformità.

Questa alleanza strategica con Corvallis, aggiunge Federico Guerreri, Global Financial Services Risk Leader di EY, “ci consentirà di creare sinergie con l’obiettivo di rafforzare la nostra offerta congiunta sul mercato e portare soluzioni nuove, innovative ed efficaci per l’ottimizzazione dei processi di compliance e di antiriciclaggio”.

La tecnologia oggi, rileva Raffaella Mele, Partner EY – Financial Services Technology Consulting, “sta accelerando la trasformazione della nostra società, della nostra economia e, quindi, del modo di fare business. EY è leader riconosciuto dal mercato per la capacità di supportare end-to-end la trasformazione dei propri clienti. In quest’ottica, l’alleanza con Corvallis rafforza il posizionamento strategico in ambito Compliance e Financial Crime tramite la creazione di un offering unico e distintivo sul mercato, arricchendo l’ecosistema delle competenze tecnologiche di EY in materia”.

I settori assicurativo e bancario, aggiunge Daniele Melato, Direttore Generale Corvallis Spa, “sono soggetti oggi come non mai a trasformazioni imponenti e repentine innescate in primo luogo dall’evoluzione digitale ma anche da un cambiamento dei comportamenti dei clienti, siano essi privati o aziende. In Corvallis disponiamo di un’esperienza trentennale in ambito Compliance a servizio del settore finance e, grazie alla partnership con un attore leader mondiale nel suo comparto quale EY, intendiamo potenziare la competitività dei nostri servizi e dei nostri prodotti, in modo tale da migliorare ulteriormente il supporto ai nostri clienti in questa fase così sfidante”.