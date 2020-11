GIU’ IL SIPARIO. È MORTO GIGI PROIETTI

Il mondo dello spettacolo (e non solo) è in lutto. Ci ha lasciato un “Grande” e l’aggettivo non è esagerato. Attore poliedrico, uomo di grande ironia. Sapeva fare “tutto” sul palcoscenico. Recitava, cantava con una buona intonazione, imitava.

Giocoliere della parola: con quella lingua e con quella gola raggiungeva “suoni” impossibili ai comuni mortali. Gli occhi erano fari che illuminavano la platea, il suo sguardo (non a caso lo spettacolo si intitolava “A me gli occhi”) magnetico rimane leggendario.

Erede dei grandi attori romani: Ettore Petrolini, Aldo Fabrizi e Alberto Sordi sinceramente degno “erede”. Direi di più, allievo che ha superato i Maestri. Ed un maestro che ha creato tanti bravi allievi alla sua scuola. Erede dicevamo di “miti” della romanità teatrale. Ma non solo erede. Gigi aveva, oserei dire, una “marcia” in più di quei grandi attori romani. Aveva, a mio avviso, una comicità più sottile. Si può dire? Ebbene direi più “colta”, più raffinata ma comunque tagliente nei suoi “versi” satirici.

Piaceva a tutti, popolo raffinato e popolo “ruspante”. Non voleva criticare i difetti dei romani, voleva evidenziarli e renderli esilaranti.

Chi assisteva ai suoi spettacoli, sottovoce, diceva al vicino: “Troppo bravo, troppo bravo, non ne sbaglia una! Un piccolo errore, ogni tanto, forse lo renderebbe meno… “mostro” di bravura!”

Attore completo, ripetiamo. Il teatro perde un grande uomo. Ma il sipario non può restare giù a lungo. Anzi diciamo: “Su il sipario!” proprio per onorarlo e ricordarlo.

Lo spettacolo continua, questo è l’imperativo del palcoscenico e Gigi ci chiederebbe proprio: “Annamo avanti, nonostante!”

Stefano Boeris

