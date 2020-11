Johnny Depp perde causa per diffamazione contro il Sun

ohnny Depp ha perso la causa per diffamazione intentata nel 2018 contro l’editore del tabloid britannico The Sun, il News Group Newspapers, ed il suo caporedattore Dan Wootton, per la pubblicazione di un articolo che lo definiva un “picchiatore di mogli”. In una sentenza di oggi, l’Alta Corte di giustizia di Londra ha respinto l’accusa di Depp, sostenendo che la Ngn ha dimostrato che quanto contenuto nell’articolo è “sostanzialmente vero”. Lo riporta la Press Association.

La causa era basata su una storia pubblicata dal Sun nel 2018, dal titolo: “Gone Potty: come può JK Rowling essere ‘sinceramente felice’ del casting del picchiatore di mogli Johnny Depp nel nuovo film Animali fantastici?”, in cui il quotidiano dettagliava le violenze subite dall’ex moglie dell’attore, Amber Heard.

Il processo iniziato a luglio era stato caratterizzato da accuse di violenza domestica da entrambe le parti, con rivelazioni sulla tempestosa relazione della coppia, tra cui il racconto di come alla star de ‘I Pirati dei Caraibi’ sarebbe stata recisa l’ultima falange di un dito con i cocci di una bottiglia di vodka lanciata dalla Heard durante un viaggio in Australia nel 2015. I due si erano conosciuti sul set di “The Rum Diary”, una commedia pubblicata nel 2011. Si erano sposati nel 2015, separati l’anno successivo e hanno divorziato nel 2017.

Heard è stata citata in giudizio dall’ex marito anche per un articolo pubblicato sul Washington Post, in un’altra denuncia per diffamazione presentata nel 2019. L’avvocato statunitense della donna, Elaine Charlson Bredehoft, ha dichiarato che il team legale dell’attrice presenterà ulteriori prove nel caso.

