L’attentato di natura terroristica è avvenuto lunedì sera nei pressi della sinagoga, nel cuore della capitale austriaca. La cintura esplosiva con la quale è stato trovato l’attentatore ucciso ieri sera a Vienna «era un falso» ha dichiarato il capo della polizia austriaca Gerhard Puerstr: «L’attentatore è stato neutralizzato alle 20.09», ha proseguito, spiegando che «le unità di pronto intervento sono entrate in azione velocemente e la fase caotica dopo gli attentati è durata molto poco». L’attentatore, 20 anni, secondo la Reuters avrebbe origini albanesi, ma era nato e cresciuto a Vienna, ed era conosciuto ai servizi segreti perché era uno dei 90 islamisti austriaci che voleva andare in Siria, ma gli è stato impedito di farlo a luglio. I suoi genitori erano macedoni ma non avevano mai mostrato segnali di avvicinamento all’Islam radicale. La polizia non riteneva che sarebbe stato in grado di pianificare un attacco terroristico a Vienna. Secondo la Build, però, avrebbe annunciato su Instagram il suo gesto, postando alcune foto, lunedì. Sono «ore difficili» per Vienna e l’Austria ha aggiunto Puerstr, ringraziando per la «collaborazione tutte le forze della sicurezza». Su Twitter, la polizia ha quindi spiegato che sono state condotte perquisizioni nell’abitazione dell’attentatore che è stato ucciso. Il sindaco di Vienna ha aggiunto che ci sono perquisizioni e arresti in corso. L’esercito austriaco ha messo a disposizione 75 soldati per proteggere i siti chiave della città, in modo che la polizia possa continuare le indagini. La Germania e l’Ungheria si sono offerte di inviare unità di polizia tattica per supportare i colleghi austriaci. Martedì mattina circa mille agenti di polizia sono stati dispiegati. Le autorità hanno fatto sapere che i residenti hanno inviato circa 20mila video dell’attacco alla polizia. E la Germania ha intensificato i controlli alle frontiere.

«È stato sicuramente un attacco terroristico» ha detto il cancelliere austriaco Sebastian Kurz che non ha escluso il «movente antisemita». Ma le notizie sull’attentato rimangono confuse e contraddittorie. Contemporaneamente infatti altri spari sono stati registrati in altri punti della città, due di questi sicuramente nei pressi dell’Hotel Hilton e in un parco cittadino. Alcuni media hanno riferito che ci sarebbe stata anche una presa di ostaggi in un ristorante giapponese vicino all’albergo. Ma sempre secondo l’emittente pubblica Orf, che ha citato fonti della polizia, sarebbero stati addirittura sei i luoghi sotto attacco nel centro di Vienna.

L’attentato, o a questo punto il primo dei quali si è avuto contezza, è iniziato intorno alle 20 nella Seitenstettengasse, la strada dove sorge lo Stadttempel, uno dei luoghi di culto ebraici di Vienna. Le prime testimonianze parlano di molti colpi esplosi nei pressi della Sinagoga, che però a quell’ora era già chiusa. Il presidente della Comunità ebraica viennese, Oskar Deutsch, ha detto che non è del tutto chiaro se il tempio fosse l’obiettivo principale degli attentatori e che comunque non sembra ci siano ebrei fra le vittime. I terroristi si sono poi spostati in una piazza vicina, dove hanno continuato a sparare. «All’inizio sembravano petardi», ha raccontato un testimone oculare all’emittente pubblica Orf «ma poi si è capito che erano spari. C’era una persona che sparava all’impazzata con un fucile automatico. Ha continuato a sparare anche quando è arrivata la polizia, che ha risposto al fuoco».