Verdini entrato in carcere a Rebibbia

Dopo 4 ore di attesa Denis Verdini è entrato nel carcere di Rebibbia, dove oggi pomeriggio si era recato per costituirsi dopo condanna definitiva a sei anni e mezzo di carcere per bancarotta da parte della Cassazione per il crac del Credito cooperativo fiorentino.

Situazione kafkiana prima del suo ingresso in carcere. Verdini è infatti rimasto in attesa per 4 ore a causa di problemi burocratici: la mancata notifica della condanna della Cassazione alla casa circondariale ha impedito l’ingresso in carcere dell’ex senatore.

