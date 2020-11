Donetti confermata al vertice della Asl di Viterbo

di WANDA CHERUBINI

Il direttore generale della Asl, Daniela Donetti è stata riconfermata alla direzione dell’azienda sanitaria di Viterbo. L’incarico avrà una durata di altri tre anni. Ieri, 3 novembre, è stato dato il via libera dalla commissione sanità della regione Lazio al decreto del governatore Nicola Zingaretti. L’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato ha sottolineato come la riconferma del direttore Donetti sia importante per proseguire quanto è stato già programmato. In 54 hanno concorso al vertice della Asl di Viterbo, 33 uomini e 21 donne, tra cui la direttrice dello Spallanzani, Marta Branca e l’ex direttore della Asl di Viterbo, Anyonio Bray. Per la Asl di Frosinone è stata, invece, scelta l’attuale direttrice amministrativa Pierpaola d’Alessandro, in corsa anche a Viterbo. L’assessore D’Amato ha sottolineato come entrambe le direttrici, Donetti e d’Alessandro abbiamo una formazione professionale caratterizzata dagli aspetti di gestione dell’azienda con un profilo curriculare di carattere organizzativo ed entrambe provengono da esperienze in altre realtà aziendali