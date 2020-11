Elezioni Usa, Biden: “Crediamo di poter vincere”

“Noi crediamo di poter vincere queste elezioni“. Lo ha detto Joe Biden parlando ai sostenitori in Delaware mentre rimangono ancora ‘too close to call’ le battaglie negli Stati chiave. “Siamo contenti dove siamo arrivati”, ha aggiunto l’ex vice presidente, dicendo che ci “sentiamo bene su Wisconsin e Michigan e vinceremo in Pennsylvania”.

“Mantenete la fiducia, vinceremo” ha scandito in conclusione del suo discorso da Wilmington, ribadendo di essere “ottimista”. “Non decide Trump chi vince, ma il popolo”.

Ti potrebbero interessare anche: