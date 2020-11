Nuovo Dpcm, Dadone a governatori: “Nessuna scelta arbitraria sulle zone covid”

“Nessuna discrezionalità o arbitrio politico ma misure automatiche”. Ad affermarlo è il ministro per la Pa Fabiana Dadone in un’intervista all’Adnkronosin merito alla classificazione delle zone di gravità Covid in rosse, arancioni e gialle, decise dal governo nel nuovo Dpcm.

Dadone replica così alle accuse provenienti da diversi governatori, laddove se le regioni rosse e arancioni protestano per le troppe restrizioni, qualcuno ritiene la zona gialla troppo soft. Il criterio “si basa su parametri oggettivi che le stesse Regioni hanno contribuito a fissare e su dati che da esse affluiscono. A valle dei dati, non c’è discrezionalità o arbitrio politico, ma misure automatiche”. E aggiunge, “in questo momento tarare interventi con gradazioni diverse ci consente di tenere conto delle diverse realtà epidemiologiche sul territorio. Nessuno è stato penalizzato o avvantaggiato in base a scelte estemporanee, il dialogo e la collaborazione istituzionale sono la stella polare che guida le decisioni del Governo”.

