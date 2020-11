Guidonia, i conteggi sono sballati

Una situazione ai limiti dell’incredibile che ha sballato anche i conteggi regionali: la Asl Roma5 sta mandano ai Comuni dei dati con un recupero di centinaia di contagiati. Dopo Tivoli, oggi è il turno di Guidonia Montecelio che ha ricevuto la pec che comunica altri 261 positivi al covid che fino a ora non erano stati inseriti negli elenchi. Il sindaco Michel Barbet, che come presidente della conferenza dei sindaci della zona, ha già convocato per martedì una riunione con Asl e Regione, adesso chiede chiarezza immediata. Non si capisce nemmeno se sono persone attualmente positive o in parte guarite.

“La Asl Roma 5 mi ha inviato una segnalazione sulla presenza di 261 persone positive sul nostro territorio, dato però non attuale ma giunto in ritardo a causa di un recupero dovuto ai laboratori della rete CoroNET, così come specificato nella stessa lettera. Non abbiamo, quindi, certezza se questi nostri concittadini siano guariti ed a quando risale la loro positività al Covid 19. Stando, quindi, a questo nuovo dato che, va aggiunto ai soggetti positivi comunicati tra sabato 31 ottobre e mercoledì 4 novembre e che equivale a 90 – continua il Primo Cittadino – avremmo 817 persone positive al Coronavirus nella nostra Città, ma non possiamo averne certezza assoluta vista la problematica inerente il suddetto ritardo. Non è stato, invece, comunicato alcun dato su persone guarite che restano quindi 125. Altro dato quello di nessun nuovo guarito rispetto al numero elevato dei nuovi contagiati che mi lascia alquanto perplesso”.

“Comprendendo lo sforzo della Asl Roma 5 e le difficoltà oggettive dovute alla situazione emergenziale – conclude il Sindaco – auspico però una maggiore chiarezza nella comunicazione tra la Asl Roma 5 ed i sindaci del territorio, visto che questa problematica si è presentato anche in altre realtà. Questa comunicazione arrivate in ritardo, così come le difficoltà paventate dai medici e dai nostri concittadini, saranno al centro dell’incontro che ho richiesto, a nome anche degli altri sindaci della Asl Roma 5, con il Vicepresidente della Regione Lazio Daniele Leodori, l’Assessore alla Sanità Alessio D’Amato ed il Direttore Generale dell’Asl Roma 5 Giorgio Santonocito”.