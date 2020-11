Zingaretti: “Dobbiamo anche saper resistere e combattere questa battaglia”

di WANDA CHERUBINI-

VITERBO- “Se non si ferma la curva del virus il Sistema sanitario nazionale va in tilt”. Così il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti ha illustrato poco fa, presso la Sala Tirreno, sede della Regione Lazio, i prossimi interventi messi in campo dalla Regione per frenare la curva dei contagi. Insieme al presidente Zingaretti, presenti l’assessore alla Sanità e Integrazione socio-sanitaria Alessio D’Amato e l’assessore alla Mobilità, Mauro Alessandri. “Il Covid ci deve preoccupare, ma dobbiamo anche saper resistere e combattere questa battaglia, iniziando a ricostruire la speranza, fermando la curva del contagio a qualsiasi costo ed investendo per la riuscita – ha detto Zingaretti – In questi mesi abbiamo difeso il Lazio, la capitale. Dobbiamo continuare così, facendo un appello a tutti i cittadini: teniamo alta la guardia! Il Governo ha lavorato ad una nuova azione per fronteggiare il virus ed il Lazio si trova nella zona gialla, ma perché hanno funzionato le misure di contenimento e le buone norme di comportamento. Ma l’essere in fascia gialla non deve essere interpretato come semaforo verde. La nostra regione, come le altre, è a rischio e lo stress sul sistema sanitario è ancora altissimo. Nessuno abbassi la guardia e questo ci permetterà di sconfiggere il nemico”. Zingaretti ha fatto poi un appello alle grandi reti televisive italiane affinché investano su massicce campagne sociali su come comportarsi per frenare il virus. “Siamo la prima regione italiana per numero di tamponi eseguiti – ha proseguito Zingaretti – Ma i numeri ora ci impongono ad investire ancora di più, tanto che ho appena firmato una nuova ordinanza per la rimodulazione dei posti letto, che sono attualmente 2913 posti letti, di cui 2381 posti ordinari e 532 in terapia intensiva e sub intensiva in 40 ospedali con 8 hub Covid hospital e uno pediatrico Abbiamo iniziato da una settimana e puntiamo a coinvolgere 54 strutture sanitarie per 5310 posti letto Covid, circa 4409 ordinari e 901 posti di terapia intesiva e subintensiva. Oltre a ciò, gli altri componenti della rete Covid riguardano 8 Rsa Covid, di cui 2 pubbliche (Genzano ed Albano) per un totale circa di 300 posti e 13 alberghi protetti Covid con assistenza medica ed infermieristica per un totale di 724 posti ed in più 100 Uscar per assistenza domiciliare e interventi sul territorio collegate alla centrale operativa del 118 di Roma. Di questi 724 posti negli alberghi circa 250 sono ancora liberi e rappresentano quelle fasce di sicurezza che qualora vengano superate porteranno la Regione ad intervenire per l’apertura di nuovi alberghi.

Sul versante del potenziamento del personale sanitario, Zingaretti ha evidenziato come sono previste 6495 assunzioni, di cui 3838 a tempo indeterminato. Di questi 855 sono medici, 4863 infermieri e 957 altre figure. Inoltre, a questi si aggiungono circa mille medici specializzandi.

Inoltre, ulteriori azioni per la fase di emergenza, riguardano l’istituzione di un numero verde 800118800, con l’attivazione da mercoledì della centrale operativa telefonica per il monitoraggio delle persone in isolamento domiciliare. In più ci saranno 50 postazioni operative con medici tirocinanti ed infermieri 7 giorni su 7 e sarà attivato uno sportello d’ascolto per il sostegno psicologico.

La Regione ha poi provveduto all’acquisto di nuovi saturimetri: li ha già acquistati 10 mila, mentre altri 40 mila saranno presto acquistati. “Inizieremo la distribuzione agli anziani ed alle fasce della popolazione più a rischio”- ha sottolineato Zingaretti.

Per quanto riguarda l‘attività di testing, vi sono 63 drive in su tutto il territorio regionale. Inoltre, si è concluso il bando al quale hanno aderito 311 medici di medicina generale per l’esecuzione dei tamponi rapidi antigeni. Inoltre, sono state coinvolte 19 squadre dell’Esercito con ufficiale medico e sottufficiali infermieri operativi nei Drive in. Poi c’è un accordo con l’Esercito anche per l’utilizzo di 5 ambulanze. “Ieri sono stati effettuati 30 mila tamponi – ha rimarcato Zingaretti e sono già online le prenotazioni per la città di Roma, Frosinone, Rieti, Asl Roma 4 e 5”.

Sul vaccino antinfluenzale il presidente della Regione ha riferito: “Nel Lazio in tutto il 2019 abbiamo fatto 900 mila vaccini. Quest’anno abbiamo acquistato 2 milioni 400 mila dosi e già abbiamo effettuato 700 mila vaccinazioni. Da lunedì inizieremo a distribuire le altri dosi, 1 milione e 400 mila, ma già in un mese abbiamo vaccinato quasi lo stesso numero del 2019 e contiamo di avere la più grande campagna di vaccinazione della storia della Regione Lazio. I risultati sono straordinariamente positivi. La fornitura alle farmacie proseguirà, soprattutto per le persone a rischio.

Sul trasporto pubblico Zingaretti ha detto che la Regione ha investito circa 9 milioni di euro con un rafforzamento del trasporto pubblico extraurbano con 500 bus privati per rafforzare il servizio extraurbano di Cotral grazie al bando da 8 milioni di euro stimando 1.500.000 posti aggiuntivi fino a giugno 2021 e 25 mila corse aggiuntive. Per il trasporto su Roma capitale, c’è il bando Astral da 20 milioni in accordo con Roma servizi mobilità e Atac con utilizzo di bus privati per una stima di 8.000.000 di posti aggiuntivi e 200 mila corse aggiuntive. Infine, si prevede il potenziamento delle corse sulle direttrici strategiche da Anagnina, Ponte Mammolo, Saxa Rubra e Laurentina. Inoltre, la Regione ha previsto nuove forme di ristoro per taxi e Ncc con ristoro a fondo perduto ed erogazione di voucher all’utenza per incentivare l’utilizzo di mezzi di trasporto pubblico non di linea. Infine, prevista la campagna con Trenitalia per l’utilizzo delle ferrovie regionali nell’area metropolitana di Roma.

L’assessore regionale D’Amato ha aggiunto: “Alziamo le linee di difesa con sette interventi. L’Rt oggi è di 1,29, un po’ più basso a Roma e più alto nelle province. L’incidenza media è pari a 181 casi ogni 100 mila abitanti e con un raddoppio dei focolai (89 %) in ambito familiare.

Per quanto riguarda il rafforzamento della rete ospedaliera c’è una situazione che viene rimodulata in maniera straordinaria, uno sforzo che deve essere realizzato entro 7 giorni, avendo 5310 posti letto di cui 901 dedicati alla rete intensiva e sub intensiva. E’ una rete che è sotto stress per la mole importante dei casi. “Abbiamo 12 volte i casi giornalieri dell’analogo periodo di marzo – ha rimarcato D’Amato – Sarà molto importante vedere quello che accadrà nelle prossime settimane, ma ci stiamo attrezzando con il raddoppio dei posti letto e nelle Rsa. Nei siti dell’area Covid ci sarà la sospensione delle attività programmate che potranno essere comunque svolte in altre strutture Covid free”.

Per quanto riguarda la vaccinazione antinfluenzale le farmacie potranno distribuire il vaccino anche nella fascia d’età tra i 6 ed i 17 anni. “Siamo la Regione che ha acquistato il maggior numero di dosi in Italia, ben 2,4 milioni – ha rimarcato D’Amato – Le dosi ci sono per tutti. Il problema è stato che la produzione non sta dietro la somministrazione. Il Lazio è la prima regione italiana che settimanalmente consegna 20 mila dosi alle farmacie. La rete poi con i medici di medicina generale è fondamentale ed è importante consentire a questi ultimi di effettuare i test antigeni rapidi. Infine, è previsto un reclutamento straordinario degli specializzandi, già a partire dal II e III anno. Ci sarà un bando a partire da martedì che ci consentirà di avere energie fresche all’interno delle nostre strutture”.

L’assessore Alessandri, infine, ha aggiunto: “Abbiamo aperto un tavolo per disciplinare le nostre azioni, intensificando il trasporto extra urbano con le esigenze delle istituzioni scolastiche. Abbiamo messo in campo 274 bus aggiuntivi, investendo risorse regionali (2 milioni di euro) e altri 8 milioni di euro sempre di risorse regionali. Siamo nel piano di un servizio già rafforzato”.

Ti potrebbero interessare anche: