Elezioni Usa, Conte: “Pronto a lavorare con Biden”

Congratulazioni al popolo americano e alle sue istituzioni per l’eccezionale affluenza, di democratica vitalità”. Lo scrive in un tweet in inglese il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. “Siamo pronti a lavorare con il presidente eletto Joe Biden per rendere la relazione transatlantica più forte. Gli Stati Uniti possono contare sull’Italia come solido alleato e partner strategico”.

