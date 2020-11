Natale addio, scordiamoci regali e tavolate. Chi dobbiamo ringraziare?

metterlo. Con quello che sta succedendo pensare al Natale e alla sua liturgia laica e familiare vien da piangere. Il Covid non molla la presa, l’ultimo provvedimento del governo è abbastanza confuso da creare problemi a tutti ma abbastanza trasparente nei suoi intendimenti: ridurre i danni e prepararsi comunque ad una evoluzione negativa. Inutile farsi illusioni dunque e prepariamo dei piani alternativi che siano di massima soddisfazione possibile. Addio piste di sci, addio cenoni, addio viaggio. Il primario dell’ospedale Sacco di Milano, Massimo Galli, ha chiuso con la Tv ma non con i media, e lancia le sue dolorose riflessioni, le ultime restrizioni volute dal governo possano essere tardive, dice, ma l’attenzione soprattutto deve essere concentrata a una prossima possibile ondata: “Una volta bloccata questa ondata, dobbiamo fare in modo che non arrivi la terza. E per farlo bisogna rispettare le regole”. Poi la stoccata finale “Ormai la pandemia di Coronavirus – dice Galli – ci impone di rivedere tutte le nostre abitudini. E non fa eccezione il Natale, che inevitabilmente quest’anno sarà diverso per tutti. Serviranno circa tre settimane per vedere una possibile riduzione dei contagi: forse non ci siamo giocati il Natale, ma in ogni caso il Natale ce lo siamo giocati comunque, rispetto a quello a cui eravamo abituati”. Per le feste di dicembre si dovrà rinunciare alle grandi tavolate in famiglia e allo scambio dei regali come si è sempre fatto, cercando di imparare a convivere con il virus, che non significa ricominciare a fare quello che si faceva prima – ribadisce Galli – ma mantenere una serie di restrizioni, anche molto fastidiose, che rimarranno. Altrimenti, ci si ritrova punto e da capo, come abbiamo visto nella pratica”.

Punto e a capo. Siamo fregati. Senza ripartire con tutta la litania delle responsabilità sui ritardi, sulle scelte sbagliate, chi dobbiamo ringraziare?

