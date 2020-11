Raggi positiva, piove sul bagnato

Ci mancava anche un sindaco positivo (solo al Covid, mormora qualche romano con il dente avvelenato. In questo momento serve ordine, disciplina e tranquillità politica e amministrativa in Campidoglio invece ogni giorno ce n’è una nuova. Di Maio ha appena scavato la fossa alla Raggi dopo averla illusa, Conte l’ha umiliata tagliandola fuori da un minisummit a Palazzo Chigi al quale è stato presente invece Zingaretti, i suoi problemi giudiziari sono ancora aperti mentre Roma è abbondantemente fuori controllo. E adesso questo annuncio con il solito post su Facebook: “Sono positiva al Covid-19. Sto bene e al momento non ho alcun sintomo. Continuerò a lavorare da casa. Con la stessa determinazione di sempre”.

Già si sapeva che Virginia era stata in contatto con persona poi risultata positiva, resta da capire quante persone e quali abbia incontrato il sindaco prima di arrendersi al verdetto. E adesso che si fa? Qualcuno si occuperà per esempio di riaprire la Ztl, di rispondere positivamente alle richieste dei ristoratori, etc. L’altro giorno in centro c’erano i Ncc in rivolta, sotto l’assessorato al Commercio erano parcheggiati decine di pullman, traffico bloccato, caos. Chi si assume la responsabilità di scendere in piazza a parlamentare? Insomma, lasciando da parte l’ironia, c’è bisogno di una guida forte in questo momento, Roma è invasa dai cortei, le categorie scendono in piazza e chiedono aiuto, servirebbe un personaggio immediatamente empatico, carismatico in grado di prendere per mano la città.

Siamo a secco di leader? D’accordo, ma non possiamo andare tutti a fondo senza cercare soluzioni. La campagna elettorale per il Campidoglio è partita, come al solito in modo confuso e raffazzonato. Tanti piccoli aspiranti, nessun gigante. E ci rendiamo conto, con tutto quello che ci aspetta, di essere nei guai. Sullo sfondo lo spettro, con la scusa del covid, di un rinvio delle elezioni comunali della prossima primavera. Congelare tutto serve alla politica ma non al paese. Ma in ogni caso non ci dicono niente. Roma è destinata a soffrire.

