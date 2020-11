Torino, strage in famiglia

La donna è stata trovata cadavere dai carabinieri che, allertati dai vicini, hanno sfondato la porta, mentre i 2 figli, due gemellini, sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale in gravissime condizioni: uno dei due è deceduto poco dopo. Rimane gravissima la sorellina. L’uomo nonostante l’assistenza medica del 118 è morto dopo poco.

Il 40enne, operaio, ha chiamato il fratello, che risiede nel cuneese, qualche minuto prima di uccidere la sua famiglia. Ed è stato proprio il fratello ad avvertire i carabinieri che giunti sul posto, dopo aver sfondato la porta della villetta, hanno trovato senza vita la moglie, cassiera in un supermercato della zona, e i due bimbi.

Sul posto i carabinieri stanno indagando per accertare l’esatta dinamica dell’accaduto e far luce sul movente anche se dai primi elementi raccolti la coppia sarebbe stata in crisi e la loro relazione costellata la frequenti litigi.