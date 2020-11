Fiorentina, esonerato Iachini: arriva Prandelli

La Fiorentina ha esonerato Beppe Iachini, a quanto apprende l’Adnkronos, per cambiare guida tecnica dopo gli ultimi risultati ritenuti non soddisfacenti da parte della società viola e del presidente Rocco Commisso. Al posto di Iachini per la panchina viola è stato scelto Cesare Prandelli che dopo la firma del contratto fino al termine della stagione, domani dovrebbe dirigere il suo primo allenamento al centro sportivo ‘Davide Astori’, in vista della sfida con il Benevento che arriverà dopo la sosta.

La Fiorentina ha ufficializzato la decisione, comunicando “di avere sostituito Giuseppe Iachini allenatore della Prima Squadra con Cesare Prandelli. Beppe Iachini nella passata stagione ha dovuto gestire una situazione particolarmente difficile e, in un contesto generale molto complicato, è riuscito a risollevare le sorti della squadra chiudendo il campionato al decimo posto. Purtroppo, dopo un’attenta e scrupolosa analisi dell’inizio di questa nuova stagione e dei risultati fino a oggi ottenuti, la Società ritiene che la soluzione migliore sia quella di revocare l’incarico all’attuale allenatore”, spiega il club viola in una nota.

“Il Presidente Commisso e tutta la Dirigenza viola desiderano esprimere la propria gratitudine a Beppe Iachini e a tutto il suo staff per l’impegno e la professionalità dimostrati sin dal loro arrivo e gli augurano i migliori successi professionali per il prosieguo della carriera. Il Club viola ha scelto come suo successore Cesare Prandelli. Prandelli, nato ad Orzinuovi il 19 agosto 1957, ha già indissolubilmente legato la sua carriera da allenatore ai colori viola, guidando la Fiorentina dal 2005 al 2010, periodo durante il quale ha ottenuto ben due qualificazioni alla Champions League ed ha raggiunto una semifinale di Coppa Uefa. Prandelli ha successivamente allenato la Nazionale italiana con la quale ha raggiunto, nel 2012, la finale degli Europei. Il nuovo tecnico viola dirigerà il suo primo allenamento al Centro Sportivo Davide Astori domani pomeriggio, martedì 10 novembre 2020”.

