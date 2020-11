Sindacati all’attacco, le strutture private non applicano il CCNL appena rinnovato

Sanità privata, la vergogna prosegue. Nel Lazio tantissime strutture private accreditate, che ricordiamo contribuiscono all’erogazione dei servizi pubblici alla salute per tutti i cittadini del Lazio, non applicano il CCNL Aris Aiop sanità privata, rinnovato lo scorso ottobre dopo 14 anni e 3 di estenuanti trattative.

“Per arrivare alla firma del CCNL ci sono voluti anni di mobilitazione, scioperi e manifestazioni continue, diversi interventi del Ministero della Salute e della Conferenza Stato-Regioni. Il rinnovo è stato sottoscritto anche alla luce del fatto che le Regioni si sono fatte carico del 50% delle relative coperture economiche, con una serie di interventi nei singoli territori relativi a budget e tariffe. La Regione Lazio ha già deliberato la norma che stanzia le risorse necessarie, ma per i “padroni” non basta ancora: rinnovato il contratto, nessuna struttura lo ha applicato in toto. Alcune tentano di disdettarlo, passando a contratti pirata, non solo non riconoscendo l’avanzamento ma addirittura arretrando su diritti e salari riconosciuti. Abbiamo inviato diffide a oltre 50 strutture che non applicano appieno il CCNL, non riconoscendo tutti gli istituti né gli avanzamenti dovuti”, così Giancarlo Cenciarelli, Roberto Chierchia e Sandro Bernardini, segretari generali di Fp Cgil Roma Lazio, Cisl Fp Lazio, Uil Fpl Roma Lazio.

“Lavoratrici e lavoratori che già dalla retribuzione di ottobre avrebbero dovuto vedersi riconosciuti aumenti e progressioni, si vedono ancora una volta beffati dai datori di lavoro. I soliti “prenditori” che invece di restituire loro dignità, applicando un contratto che di fatto riequilibra i diritti, le tutele e i salari portandoli al livello dei colleghi del pubblico, continuano a mettere il profitto davanti al valore delle professionalità e al servizio pubblico che contribuiscono a erogare, sostenuti da risorse pubbliche. Scelte inaccettabili che pagano gli oltre 25 mila operatori sanitari al servizio del sistema sanitario regionale, che come i loro colleghi pubblici si sono messi in gioco in prima persona per salvare vite umane durante l’emergenza covid19. E tutto questo accade in una fase in cui la sanità privata accreditata è chiamata a dare un apporto ancor più importante ai servizi sanitari regionali per reggere l’urto dell’epidemia, sia per garantire posti letto Covid sia per continuare a erogare prestazioni ordinarie, sempre in carenza di personale, con i lavoratori costretti a doppi turni e ad alto stress”, sottolineano i segretari di FP CGIL Roma e Lazio, CISL FP Lazio e UIL FPL Roma e Lazio. Nel caso di un ulteriore rifiuto da parte delle associazioni datoriali, i sindacati sono pronti a chiedere la revoca degli accreditamenti e delle convenzioni alla Regione Lazio: “Serve, e lo chiediamo da sempre, la massima trasparenza gestionale e regole stringenti per chi opera in convenzione con il sistema sanitario regionale. L’alibi del rapporto di lavoro privato e la scarsa trasparenza sui bilanci troppo spesso nascondono rapporti di forza inaccettabili dove i lavoratori sono ostaggio e armi di ricatto per ottenere maggiori spazi e risorse pubbliche”.