Motori: quali sono le auto usate più richieste a Roma?

Ai romani piacciono le auto usate. È questo il trend che tiene banco negli ultimi mesi che porta il mercato dell’usato ad essere sempre più importante nella Capitale. Il trend è rappresentato da un dato interessante per quanto riguarda le auto usate Roma : per ogni auto nuova venduta ne vengono vendute 1,6 usate. A settembre la crescita è stata a due cifre, con variazioni positive del 18,3% per i passaggi di proprietà delle autovetture al netto delle minivolture rispetto all’analogo mese del 2019, e del 28,6% per quelli delle due ruote, anche grazie alla presenza di una giornata lavorativa in più (le medie giornaliere scendono comunque rispettivamente a +13% per le quattro ruote e +22,8% per le due ruote).

Un classico per la città: la Smart

Tra le auto più richieste a Roma c’è la Smart, una vettura perfetta per muoversi in città e che piace ai romani anche per i consumi ridotti. Un’auto che piace anche nella versione coupé nella quale i due passeggeri godono di un certo agio in tutte le direzioni e di una buona accessibilità. Stesso discorso per quanto riguarda il bagagliaio: 131 litri di spazio non sono molti, ma è difficile chiedere di più a un’auto di 2 metri e 70. Complessivamente le finiture sono curate, anche se qualche dettaglio è un po’ economico. L’agilità resta il suo punto di forza, grazie alle dimensioni contenute e al diametro di sterzata molto ridotto. E considerando le dimensioni, è difficile riuscire a “sistemare” meglio due passeggeri e i loro bagagli.

La Fiat Panda

In questa particolare classifica non poteva non esserci la Fiat Panda, una delle più vendute della casa torinese. Una vettura perfetta per la città, dove trae vantaggio dalla lunghezza di appena 365 cm, dalla buona visibilità e dallo sterzo particolarmente leggero da azionare, la Fiat Panda è abbastanza a suo agio anche nei percorsi extraurbani e vanta una discreta vivacità persino col motore d’accesso alla gamma, il 1.2 a benzina da 69 CV. Non mancano le econome 1.0 ibride “leggere”, le versioni a Gpl (1.2 EasyPower da 69 CV) e le bicilindriche turbo 0.9 a metano (Natural Power) con 71 CV. La versione City Cross ha le stesse caratteristiche estetiche e di assetto della quasi omonima versione della Panda 4×4, ma la trazione è soltanto anteriore.

Toyota Yaris

C’è poi la piccola del marchio Toyota, ossia la Yaris. Una vettura che si muove perfettamente a suo agio nella città grazie alle sue dimensioni ridotte di soli tre metri e novantacinque centimetri, ma lo spazio interno è sfruttato sapientemente così da regalare una buona abitabilità anche a cinque passeggeri. La larghezza di 170 centimetri e l’altezza di 151 centimetri rendono la Toyota Yaris l’auto ideale per la guida cittadina. La vettura è disponibile in diverse motorizzazioni tra cui i motori benzina la cui scelta varia tra il 1.0 tre cilindri da 72 CV con cambio a cinque marce, ed il 1.5 da 111 cavalli abbinato al cambio a sei marce. La scelta ibrida è invece basata sul motore a benzina 1.5 litri che, insieme al motore elettrico, regalano una potenza complessiva di 116 CV.

