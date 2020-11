Sanità calabrese allo sbando, non comanda nessuno. Il balletto dei commissari

Tocca a Eugenio Gaudio. Si è dimesso (o è stato dimissionato) Giuseppe Zuccatelli, il governo ha trovato un difficile equilibrio nominando al suo posto l’ex rettore della Sapienza affiancato da Gino Strada. Ma per risolvere una situazione così compromessa ci vuole ben altro.

Di Paolo Dordit

Un pasticcio vergognoso, un balletto indecente. La sensazione che sotto la crisi della sanità calabrese ci sia dell’altro è forte. Chi è il burattinaio della rappresentazione mediatica che ha dato una dimensione nazionale ad una realtà disastrosa che tutti gli addetti ai lavori (e i calabresi ) conoscevano come le loro tasche? Chi ha innescato la mina-Giletti, che sta sparando da settimane a palle incatenate, che ha demolito in diretta il generale dei carabinieri (commissario alla sanità calabrese subito autoliquidatosi) protagonista di una disastrosa performance televisiva? Possibile che si sia bruciato in quattro e quattr’otto un secondo commissario, Zuccatelli, anche lui protagonista di una vergognosa intervista televisiva? Possibile che sia stato messo in scena un ignobile balletto sparando nomi senza criterio, per chiudere sul mitico Gino Strada e sull’appena congedato rettore della Sapienza Eugenio Gaudio? Personaggi minori. Era anche stata avanzata la candidatura – caldeggiata dal vice ministro Sileri – del manager romano Narciso Mostarda, oggi dg della Asl Roma 6, l’uomo che ha aperto miracolosamente il nuovo policlinico dei Castelli. Rientrata. I tempi sono stretti, qualcuno deve assumersi l’onere di affrontare una situazione disperata. E adesso che si fa? Il piano Covid? Le terapie intensive, glj ospedali al collasso? Non si sa. E questa incertezza è alla fine il problema più importante. Nell’incertezza tutto continua a non funzionare e i malati calabresi sono condannati a soffrire. Un punto interrogativo non manifesto è tuttavia un altro. Nello schema operativo delle amministrazioni regionali a guidare la sanità è il governatore assieme all’assessore deputato. Ma la figura centrale, operativa, è il direttore generale, al quale spettano le grandi strategie, l’organizzazione ospedaliera, la distribuzione delle risorse. E in Calabria questa figura è coperta da giugno da un altro manager romano, un dg di lungo corso, Francesco Bevere. Ha governato diversi ospedali capitolini, e ha appena lasciato a ambitissima poltrona di responsabile dell’Agenas, l’agenzia nazionale che coordina i servizi sanitari regionali. Dunque la Calabria ha un super direttore generale, con potenti e trasversali entrature politiche poi trasformatesi in veri e propri sponsor. E aggiungiamo che il quotatissimo dirigente del ministero della salute non ha accettato a scatola chiusa, Ha chiesto e ottenuto un super stipendio, una sorta di indennità di rischio. Ma si è trovato praticamente da solo nella struttura che doveva governare, abbandonato da tutti al primo scontro con un big della sanità privata calabrese. E si è portato i collaboratori da casa. Di lui, comunque, non si parla. Chissà perché.

e men che meno immaginando di dover incassare solo un assegno firmato in bianco. Tradotta in euro la partita economica, frutto evidentemente di un curriculum prestigioso e sempre al netto di schizzi di fango del passato, Francesco Bevere nella regione con la sanità più irrazionale del Paese mostra di volerci andare con i piedi di piombo

Roba seria, ma del resto Francesco Bevere, nuovo super direttore generale del dipartimento Salute della Regione Calabria, che ci è venuto a fare in Calabria. Jole Santelli lo ha inseguito tanto e una ragione ci deve pure essere, al netto delle potenti e trasversali entrature politiche poi trasformatesi in veri e propri sponsor. Ma Francesco Bevere, ex Agenas e quotato dirigente del ministero, non ha accettato a scatola chiusa e men che meno immaginando di dover incassare solo un assegno firmato in bianco. Tradotta in euro la partita economica, frutto evidentemente di un curriculum prestigioso e sempre al netto di schizzi di fango del passato, Francesco Bevere nella regione con la sanità più irrazionale del Paese mostra di volerci andare con i piedi di piombo. E non solo perché di sanità e per sanità il “piombo” vero poi è partito in Calabria (caso Fortugno su tutti) ma perché chi mal comincia è più che a metà del disastro. E se non ci è riuscito nessuno fin qui a mettere sulla buona strada la “salute” una ragione ci deve pur essere. Una la deve aver rintracciata proprio Bevere, fresco di nomina e ancora “turista” nei meandri della Cittadella (ma per poco). Il dipartimento Salute è praticamente svuotato, svilito, non c’è più. Segno evidente del braccio di ferro a perdere nel tempo con l’ufficio del commissario e segno ancor più evidente di una selezione interna che non ha funzionato a dovere. Da qui la decisione del nuovo direttore generale e cioè quella di “portarsi da casa” i suoi collaboratori, la struttura, l’esercito che deve poi affiancarlo

Ti potrebbero interessare anche: