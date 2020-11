Covid Austria, primo giorno di lockdown

Il governo ha difeso il nuovo lockdown come necessario per evitare, ha ribadito anche il ministro della Salute Rudolf Anschober, che “il picco di ricoveri ospedalieri previsto per l’ultima settimana di novembre” possa portare ad collasso del sistema sanitario. L’Austria oggi ha raggiunto un totale di 213.972 casi di Covid-19, mentre i decessi sono saliti a 1.887, 58 in più rispetto a ieri, secondo l’ultimo bilancio delle autorità sanitarie del Paese.

Ti potrebbero interessare anche: