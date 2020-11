Cortina, piste pronte a dicembre

Impianti e alberghi al lavoro nella speranza del via libera del governo. In ballo il Natale sugli sci

di Pierfrancesco Carcassi

La soglia psicologica del 3 dicembre è sempre più vicina: è il giorno di scadenza dell’attuale Dpcm, che ha bloccato la riapertura delle piste da sci. Quello che succederà dopo è materia per veggenti. Ma le dodici realtà sciistiche che compongono il super-consorzio Dolomiti superski non stanno ad aspettare un eventuale via libera del governo: nelle prossime settimane vogliono innevare le piste perché siano pronte all’inizio di dicembre. A partire da Cortina che sta preparando i «cannoni»: «Non possiamo pensare che si blocchi la stagione, ci stiamo preparando a innevare alcune piste, partendo da quelle del mondiale di sci», spiega Marco Zardini, numero uno del consorzio di valle che comprende otto società tra Cortina, San Vito e Misurina.

L’importanza del meteo

Il primo via libera deve arrivare dal meteo: impossibile partire prima dell’abbassamento delle temperature. Anche si verificasse nel giro di qualche giorno, sarebbe una partenza più che in salita. «Per preparare le piste stimiamo di spendere all’incirca più di un quinto del nostro fatturato totale – continua Zardini – che quest’anno si ridurrebbe tra il 30 e il 40%, anche partissimo a dicembre: mancheranno gli stranieri. L’obiettivo è farci trovare pronti per l’8 dicembre e contenere le perdite. A quel punto tutto sarà nelle mani del Cts e del governo». Insomma, si lavora come se tutto andasse per il verso sperato. Mentre, nel vicino Alto Adige, il presidente Arno Kompatscher ha indicato come sia prematuro decidere ora della «questione sci», dando priorità all’abbattimento della curva dei contagi.

Stato-Regioni

Dal nostro lato delle Dolomiti, invece, la nebbia che avvolge l’ipotetico avvio della stagione non accenna a diradarsi. Giovedì è in agenda il prossimo appuntamento della conferenza Stato-Regioni: «Lì sapremo cosa pensa il Cts del protocollo di sicurezza che avevamo proposto», sintetizza Renzo Minella, alla guida degli esercenti delle funivie del Veneto. E le località che vivono di turismo invernale, prima fra tutte Cortina, restano in sospeso: «La speranza è di aprire approssimativamente per il 18 di dicembre, appena prima di Natale. Ci auguriamo che le richieste degli impiantisti possano essere accolte e che i dati epidemiologici nelle prossime settimane possano scendere per permettere un Natale quasi normale». La stessa direzione caldeggiata dagli albergatori: «Abbiamo tutta l’intenzione di aprire e salvare le feste da metà dicembre, se ci verrà permesso», dichiara Roberta Alverà di Federalberghi Cortina. «La situazione delle prenotazioni non evolve in positivo. Non abbiamo certezze. Ma nessuno di noi ha ancora gettato la spugna».

Ti potrebbero interessare anche: