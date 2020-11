Con gli “Arcidoni” sotto l’albero il Natale diventa spumeggiante

Per Natale il centro vini Arcioni di via Nemorense 57 si veste a festa e si trasforma in un punto di riferimento con numerose proposte per doni eno-gastronomici e oggettistica per la casa tra cesti natalizi di ogni forma, tipologia e dimensione e centinaia di idee-regalo per tutti i gusti e tutte le tasche. Qui è possibile trovare consigli per gli abbinamenti tra alcolici, dolci e prodotti salati. I cesti, anche quelli più semplici, rispondono a logiche ben precise: classico l’accostamento tra un vino dolce come il moscato e dolciumi come amaretti, cioccolatini, torroncini e così via; meno classico quello tra moscato, granella e crema dolce al pistacchio. Molto interessante il cesto al caffè: una moka, polvere di caffè di prima qualità, un liquore al caffè espresso di produzione Arcioni e un letto di cioccolatini allo stesso gusto. Molto belle le scatole di legno preparate con bottiglie “importanti” e la classica oggettistica da vino. Gli amanti del salato possono invece scegliere in alternativa sughi, pasta, conserve sott’olio, lenticchie, olio; originale il cesto a tema “pizza”, con tanto di ricettario a tema. Insomma, il centro vini Arcioni – che si occupa anche delle spedizioni – è sicuramente il posto giusto per chi vuole scegliere un dono con gusto, originalità e professionalità. «Di questi tempi c’è tanta tristezza in giro – riflette Claudio Arcioni – A Natale meglio regalare un po’ di allegria».

