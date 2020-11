Covid Cina, solo 12 nuovi casi

La Cina, il primo Paese a essere colpito dall’epidemia lo scorso dicembre, continua a mantenere sotto controllo il coronavirus. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati solo 12 casi, tutti importati dall’estero, come ha precisato la Commissione nazionale per la sanità. Il numero totale di casi importati è arrivato a 3.735, 3.430 di questi dimessi dagli ospedali e uno solo in condizioni gravi. Non ci sono stati decessi fra gli stranieri colpiti.

