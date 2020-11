Covid, a Tivoli e Palestrina tablet per comunicare con i propri cari

Prima videochiamata questa mattina con la propria famiglia per marito e moglie, entrambi ricoverati a Tivoli per Covid. Momenti di commozione per tutti, anche per gli operatori.

“Essere ammalati di Covid 19– spiega il Direttore del Dipartimento di Emergenza della ASL Roma 5, UgoDonati–non impegna solo il fisico ma colpisce duramente anche la psiche dei degenti. La forzata solitudine a cui sono costretti per ovvi motivi i pazienti ricoverati aggrava notevolmente la loro prostrazione. Da oggi, anche su impulso della Coordinatrice del Pronto Soccorso di Tivoli, tale ostacolo è pienamente superato. L’acquisizione di due tablet, immediatamente disposta dalla Direzione Strategica dell’Azienda, permetterà tutti i giorni ai pazienti dei reparti Covid di Tivoli e Palestrina, che per personali difficoltà non riescono a comunicare con i loro congiunti, di effettuare videochiamate e riallacciare e mantenere i rapporti con i propri cari. Un piccolo segno di attenzione nei confronti dei nostri pazienti e dei loro parenti alla luce del percorso di umanizzazione che il personale sanitario aggiunge giornalmente all’attività di assistenza”.

Ti potrebbero interessare anche: