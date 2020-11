San Camillo di Roma contro il Messaggero

L’ospedale romano “indignato” per un titolo del giornale che avrebbe causato un vero “allarme sociale”

“In un momento in cui e’ necessaria la massima attenzione e la coesione di tutti per sconfiggere il Covid, suscita amarezza oltre che indignazione il tono e il titolo di un grande quotidiano romano (il Messaggero ndr) che, per raccontare le difficolta’ comuni a tutti gli ospedali italiani con operatori sanitari e medici colpiti dal virus, sceglie di fare un titolo durissimo che annuncia la chiusura dell’intero reparto di Cardiologia, cosa mai prospettata e avvenuta“. Lo afferma, in una nota, il direttore generale dell’ospedale San Camillo di Roma, Fabrizio d’Alba.

“Una notizia non veritiera, rilanciata da molti motori internet, che ha provocato vero allarme sociale con pazienti e utenti preoccupati dall’annunciata chiusura della “loro” cardiologia- ha aggiunto d’Alba- Le attivita’ del reparto sono state esclusivamente rimodulate senza mai nessuna interruzione del servizio”.

Secondo il direttore generale “e’ intempestiva e fuori tempo massimo perche’ superata dagli eventi anche la notizia relativa al numero di operatori sanitari e medici colpiti da Covid e per questo assenti dal loro reparto. Ad oggi, e sono i dati ufficiali a dirlo, risulta essere solo uno il cardiologo assente per Covid“.

