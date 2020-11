Commissario Calabria, Varratta: “Io disponibile”

“Ho dato la mia disponibilità a fare il commissario della sanità in Calabria” Così all’Adnkronos Salute, Luigi Varratta, ex prefetto di Reggio Calabria, tra i nomi più papabili al ruolo di commissario della sanità in Calabria. “Sono stato contattato come altri candidati, ma non so se oggi sarò chiamato. So che deve essere presa una decisione e ci sono diversi nomi che sono stati vagliati e valutati. Sono un uomo delle Istituzioni e sono pronto a dare il mio contributo, conosco la Calabria perché ci sono stato 4 anni tra Crotone e Reggio”, dice. Sul fatto che molti abbiano rinunciato ad andare in Calabria afferma: “La situazione è delicata e difficile. Non entro nel merito delle decisioni di altre persone, leggo quello che viene scritto sui giornali”.

