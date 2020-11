Maradona, la stampa lo celebra: “Morto il dio del calcio”

Dall’Argentina all’Italia, dalla Francia all’Inghilterra, il ‘Pibe de Oro’ viene celebrato ovunque. Colpisce l’apertura di L’Equipe, l’autorevole quotidiano sportivo francese, che per l’edizione odierna pubblica una foto a tutta pagina di Maradona con la maglia dell’Argentina e il titolo: “Dio è morto”.

Il ‘Diez’ è osannato anche in Inghilterra, che certo non dimentica i due storici gol da lui segnati nella sfida ai quarti del Mondiali di Messico ’86: il primo con un tocco di mano sfuggito all’arbitro, il secondo con una magia partendo palla al piede dalla sua metà campo. “Maradona è nelle mani di Dio”, scrive Metro con un titolo-richiamo al gol passato alla storia come ‘La mano de Dios’. “Maradona, il genio imperfetto”, scrive l’Independent, che apre con la foto di Maradona che alza al cielo la coppa del mondo. Stesso scatto per il Daily Telegraph, che lo definisce “Eroe, furfante, genio”, mentre il Guardian sceglie una foto di Maradona circondato da giocatori avversari (in questo caso del Belgio) e titola: “El Diego, addio a un genio del calcio che ha dominato un Mondiale come nessun altro giocatore”. Il Mirror si affida invece alle parole di Leo Messi dopo la notizia della sua morte: “Ci lascia ma non se ne va, Diego è eterno”.

“Maradona nelle mani di Dio” è anche il titolo della Bild, il quotidiano più letto in Germania, e di Le Parisien in Francia. In Spagna, invece, Marca sceglie una frase dello stesso Maradona accanto a una sua foto a tutta pagina: “Se muoio voglio rinascere ed essere di nuovo calciatore. E voglio tornare a essere Diego Armando Maradona, un giocatore che ha dato gioia alla gente e questo mi basta”.

Maradona, nemmeno a dirlo, è celebrato da tutta la stampa italiana. “La morte del dio del calcio”, scrive La Gazzetta dello Sport sopra la foto di Maradona che bacia la coppa del mondo. Poi, con un richiamo al più celebre coro dei tifosi del Napoli, il titolo: “Ho visto Maradona”.