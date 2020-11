Usa, Biden: “Ecco come saranno i miei primi 100 giorni”

“Questo non è un terzo mandato Obama. Abbiamo di fronte un mondo completamente diverso da quello che avevamo davanti durante l’amministrazione Obama-Biden. Il presidente Trump ha cambiato il paesaggio”. A dichiararlo, in un’intervista alla NbcNews, è stato il presidente eletto Joe Biden.

Tra le priorità dei suoi primi cento giorni, Biden ha inserito i temi dell’immigrazione e dell’ambiente. Nell’intervista il presidente eletto ha detto di voler promuovere normative che prevedano la cittadinanza per chi è senza documenti, sottolineando come molto dipenderà dalla cooperazione “che potrò o non potrò avere dal Congresso”.