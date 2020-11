La piattaforma informatica si ferma e la Asl Roma 5 non comunica i positivi

A causa di un blocco della piattaforma informatica di registrazione dei dati relativi ai contagi da Sars-Cov-2, la Asl Roma 5 non è in grado per la giornata di oggi di comunicare il consueto aggiornamento sui positivi nel territorio. In una nota inviata dal direttore generale della Asl Roma 5 Giorgio Giulio Santonocito, si precisa infatti che: “A causa di un temporaneo black out della piattaforma di riferimento per la registrazione dei casi covid della ASL Roma 5, non potrà essere assicurato l’invio dei dati inerenti i nuovi soggetti positivi per la data odierna”.

Scusandosi per il disagio, il direttore Santonocito chiarisce anche che “sono in corso lavori di manutenzione straordinaria” per risolvere il problema nel più breve tempo possibile e che “si provvederà nella giornata di domani a inviare il riepilogo complessivo dei dati”.

