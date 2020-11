Usa, Biden annuncia la squadra economica

“Mentre lavoriamo per controllare il virus, questa squadra fornirà immediato sostegno agli americani durante la crisi economica ed aiuterà a ricostruire la nostra economia migliore di prima”. Così il presidente eletto Joe Biden ha annunciato la squadra economica della sua prossima amministrazione, confermando la nomina dell’ex presidente della Fed Janet Yellen a segretario al Tesoro, la prima donna ad avere questo incarico.

Neera Tanden sarà a capo dell’Ufficio management e Budget, Wally Adeyemo, vice segretario al Tesoro, Cecilia Rouse, presidente del Council of Economic Advisers, di cui faranno parte Jared Bernstein e Heather Boushey. “Lavoreranno senza sosta per assicurare che ogni americano possa avere un compenso equo per il proprio lavoro – ha aggiunto Biden – e pari opportunità di avanzare, e che il nostro business possa crescere e battere la competizione del resto del mondo”.

