ASL Roma 5 e Anlaids Lazio ONLUS insieme per la prevenzione

1 dicembre – Giornata Mondiale contro l’Aids

Donati all’Azienda 5000 preservativi che saranno distribuiti presso i Consultori

In occasione della Giornata Mondiale contro l’Aids, che viene celebrata il 1 dicembre, Anlaids Lazio dona 5000 preservativi alla ASL Roma 5.

“Anlaids Lazio è in prima linea da oltre 30 anni per la lotta all’HIV/AIDS/IST e con questo gesto simbolico – spiega Massimo Ghenzer Presidente di Anlaids Lazio ONLUS – vuole portare avanti la propria mission per la sensibilizzazione su tematiche così importanti e delicate, troppe volte sottovalutate. Nel mese di luglio abbiamo donato la stessa quantità di preservativi all’INMI Spallanzani e continueremo, nei prossimi mesi, il nostro percorso di sensibilizzazione coinvolgendo altre Istituzioni sanitarie”.

“I dati sui contagi e non sono confortanti – commenta il Direttore generale della ASL Roma 5, Giorgio Giulio Santonocito –. Serve una massiccia opera di sensibilizzazione, informazione e prevenzione. Come Azienda sanitaria abbiamo il dovere di agire in questa direzione e ringrazio Anlaids Lazio per aver scelto noi per la donazione e per aver avviato questa collaborazione. I preservativi ricevuti saranno consegnati ai Consultori aziendali per la distribuzione”.

