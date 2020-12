La Cei si adegua messe di Natale in osservanza norme anti-covid

Le messe di Natale si svolgeranno nella piena osservanza delle norme anti-Covid. Lo ha

detto il pro-presidente della Cei, monsignore Mario Meini, sottolineando che le liturgie e gli

incontri comunitari sono soggetti a una cura particolare e alla prudenza, ciò non deve

scoraggiarci. In questi mesi è apparso chiaro come sia possibile celebrare in condizioni di

sicurezza. Siamo certi che sarà così anche nella prossima solennità del Natale. Meini ha poi

aggiunto che i tempi di Avvento e Natale costituiscono un’occasione favorevole per

trovare spazi di preghiera, capaci di sostenere e dare senso alla vita quotidiana. Preghiera

individuale e comunitaria, comunque intensa, eventualmente anche utilizzando alcune

possibilità offerte dalle tecnologie digitali. Il vescovo ha inoltre ricordato che, nonostante i

dati della pandemia di coronavirus siano in miglioramento, non devono venir meno la

responsabilità e la prudenza, anzi dobbiamo rinnovare l’impegno verso il valore unico

dell’amore, come ci ricorda Papa Francesco nell’Enciclica Fratelli tutti. “I cristiani – ha poi

concluso – sono chiamati, insieme a tutti i cittadini, a fare la propria parte: sul piano sanitario

rispettando tutte le norme precauzionali anti-contagio; nell’ambito professionale compiendo il

proprio dovere; nella sfera personale attendendo responsabilmente ai compiti che spettano a

ogni membro della società”.

Ti potrebbero interessare anche: