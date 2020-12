Venezia, Mose sollevato in vista dell’alta marea

Il Centro Previsioni e Segnalazioni Maree della Protezione Civile di Venezia ha inviato un allerta per mercoledì 2 dicembre. Prevista una marea di 125-130 centimetri alle ore 10:45.

Sarà sollevato il Mose in tutte le bocche di porto. Seguire gli aggiornamenti bit.ly/2Sl7XBn

Sono attesi forti venti di bora: per la città di Chioggia si prevedono 15-20 cm in più.

Verrà azionato il sistema MOSE a tutte le bocche di Porto. Trattandosi di sollevamenti sperimentali, l’evento mareale sarà comunque segnalato anche attraverso l’attivazione delle sirene.

Per aggiornamenti chiamare il numero 041 2411996, attivo 24 ore su 24, o cliccare sul link:

http://www.comune.venezia.it/ sites/default/files/ publicCPSM/bollettino/ bollettinoMaree.pdf

Ti potrebbero interessare anche: