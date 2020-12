Cesare Prandelli ricade nella morsa del Covid

Cesare Prandelli è positivo al Covid. Lo rende noto la Fiorentina, che ha richiamato ila Fiorentina entrerà ora, quindi, in bolla e continuerà a seguire tutto l’iter previsto dai protocolli sanitari vigenti”, con panchina il 63enne tecnico di Orzinuovi dopo l’esonero di Beppe Iachini. “ACF Fiorentina comunica che nell’ambito di test oltre quelli previsti dal protocollo per la rilevazione del Covid-19 è stata riscontrata la positività di Mister Prandelli. L’allenatore viola è già in isolamento”, si legge in un comunicato del club di Rocco Commisso.

