Coronavirus: D’Amato, “Aggressione ai Parioli e Festa Erasmus segnali preoccupanti”

“L’aggressione ai danni di una pattuglia dei Vigili urbani di Roma Capitale avvenuta ai Parioli solo perché chiedeva il rispetto delle norme di sicurezza e la festa organizzata da ben 70 studenti Erasmus in zona piazza Bologna sono dei segnali molto preoccupanti di un clima di rilassatezza che non possiamo permetterci. La battaglia contro il virus non solo non è stata vinta, ma ogni atteggiamento del genere rischia di vanificare gli sforzi compiuti finora”.

Lo dichiara l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

