Domani Mose attivato. Sabato previsti 135 cm di alta marea a Venezia

Di nuovo previsti forti venti di scirocco, dalla Protezione Civile, su Venezia fino a domenica mattina. Sabato previsti 135cm alle 02:40. Attesi valori importanti di marea per il fine settimana.

In serata saranno avviate le procedure per l’attivazione del sistema MOSE. Condizioni meteorologiche in continua evoluzione, si consiglia di seguire gli aggiornamenti. bit.ly/2Sl7XBn

Per aggiornamenti chiamare il numero 041 2411996, attivo 24 ore su 24, o cliccare sul link: http://www.comune.venezia.it/sites/default/files/publicCPSM/bollettino/bollettinoMaree.pdf

