Coronavirus, Lamorgese positiva, lo scopre in diretta CdM

Luigi Di Maio in autoisolamento, lavorerà in videoconferenza. A Palazzo Chigi prevista la sanificazione della sala.

Opposizioni scatenate sui social

Luciana Lamorgese, ministro dell’Interno è risultata positiva al tampone per individuare il coronavirus. Fonti del Viminale riferiscono che sta bene ed è asintomatica. Inoltre dal Viminale precisano che il ministro, che ha sempre usato i dpi (dispositivi di protezione individuale) e rispettato le regole di distanziamento, si sottoponeva al tampone ogni 10 giorni. Appena avuto il risultato dell’ultimo test eseguito si è subito messa in isolamento. La notizia è arrivata però mentre erano in corso i lavori del Consiglio dei ministri e la ministra si era da poco sottoposta al tampone. Infatti, Di Maio, ministro degli Esteri, fa sapere tramite il suo Staff, che si è messo in autoisolamento e continuerà a lavorare in videoconferenza seguendo principali dossier internazionali e di governo. Questa sera verrà sanificata la sala Consiglio dei ministri di Palazzo Chigi. Numerosi i tweet ironici delle opposizioni.

