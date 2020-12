Lotta al Covid, la Danimarca annuncia un nuovo lockdown parziale fino al 2021

Il primo ministro Mette Frederiksen ha annunciato lunedì 7 dicembre un inasprimento significativo delle restrizioni sul Covid-19 in 38 comuni della Danimarca, comprese le tre città più grandi del paese. Le restrizioni rimarranno in vigore fino al 2021. Lo scrive il sito web The Local, edizione Danimarca.

Un blocco parziale in 38 comuni diversi, tra cui Copenaghen, Aarhus, Odense e parti della Zelanda, entrerà in vigore in Danimarca mercoledì 9 dicembre. Resteranno chiusi ristoranti, bar, caffè, palestre, centri sportivi e piscine nei comuni interessati. Ristoranti e bar potranno operare esclusivamente servizi da asporto. Lo sport professionistico è esentato dalle restrizioni. Saranno chiusi al pubblico anche le aree interne di parchi di divertimento, zoo, acquari e attrazioni simili, nonché musei, teatri, cinema e biblioteche.

I bambini delle scuole dalla quinta elementare in su nei comuni colpiti devono essere rimandati a casa, mentre le lezioni si svolgeranno online. La stessa restrizione sarà applicata a tutti gli adulti e all‘istruzione superiore, comprese le scuole secondarie superiori (gymnasier) e le università. Gli esami si svolgeranno, ma verranno spostati online ove possibile. I lavoratori del settore pubblico lavoreranno da casa nei comuni interessati.

Le restrizioni entreranno in vigore da mercoledì 9 dicembre e rimarranno in vigore fino al 3 gennaio 2021, ha confermato Frederiksen in una conferenza stampa di oggi.

Nello specifico, si tratta dei seguenti comuni: Albertslund, Allerød, Ballerup, Brøndby, Dragør, Egedal, Faxe, Fredensborg, Frederiksberg, Frederikssund, Furesø, Gentofte, Helsingør, Herlev, Hillerød, Hvidovre, Høje-Taastrup, Halsnovæs, Greribovæs Glostrup, Gladsaxe, Hørsholm, Ishøj, Copenhagen, Køge, Lejre, Lyngby-Tårbæk, Odense, Roskilde, Rudersdal, Rødovre, Slagelse, Solrød, Tårnby, Vallensbæk, Vordingborg, Aarhus.

Le restrizioni nazionali in vigore dalla fine di ottobre, che includono limiti di assemblaggio, restrizioni sulla vendita di alcol e requisiti di maschere per il viso, verranno estese fino alla fine di febbraio, ha confermato Frederiksen.

Le restrizioni di ottobre avrebbero dovuto scadere all’inizio di gennaio, ma Frederiksen ha avvertito di un peggioramento della situazione con il virus in Danimarca nei primi mesi del 2021.

Ciò significa che l’attuale limite di assemblea pubblica di 10 persone deve rimanere in vigore durante il Natale, mentre gli eventi privati sono ancora incoraggiati a non superare le 10 persone, anche durante le celebrazioni natalizie.

“Presto possiamo lasciarci il 2020 alle spalle. Il vaccino sta arrivando e speriamo che sia nel 2021 che mettiamo le restrizioni alle spalle. Ma stiamo affrontando alcuni mesi difficili a gennaio e febbraio “, ha detto Frederiksen.

Le restrizioni sono arrivate dopo che la situazione del virus in Danimarca sembrava muoversi verso un livello più grave durante il fine settimana. Sono stati registrati 1.745 casi di contagio in un periodo di 24 ore, il più alto mai registrato nel Paese. Va notato che i test erano meno diffusi durante l’onda primaverile del Covid-19.

