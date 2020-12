Se il Covid colpisce in Consiglio dei Ministri di chi ci possiamo fidare?

Sembra uno scherzo, ma purtroppo non lo è. Proprio loro che dettano le regole del gioco nella guerra al Covid, che tengono le regioni (e gli italiani) in scacco e in un clima di esasperante incertezza con un gioco perverso di misure cogenti e di spiragli, sono caduti nella trappola. Il ministro degli interni Lamorgese comunica in apertura del Consiglio dei ministri di essere risultata positiva al test. Asintomatica, certo, ma positiva. La riunione si scioglie immediatamente, i due colleghi di governo che affiancavano la titolare del Viminale, Di Maio e Bonafede si mettono subito in auto isolamento, scattano per tutti la corsa al tampone e le classiche misure di profilassi. Il paese sorride e si interroga con un filo di ironia. Ci hanno spiegato per settimane come fare per evitare il contagio e ci cascano loro? Ma come possiamo fidarci? C’erano cascati i presidenti di Lombardia e Emilia Romagna, il segretario Dem Zingaretti, qualche parlamentare di prima fila, diversi gregari della politica, i portavoce di Conte e Mattarella. Berlusconi. Ma il governo sotto scacco no, questo non era arrivato a immaginarlo nessuno. E adesso che si fa? Si aspetta il vaccino per stare tranquilli? E se Lamorgese ha contagiato i vertici del suo ministero, qualche prefetto, magari il capo della polizia dove possiamo andare a finire? Le cronache raccontano di un annuncio a sorpresa, il ministro dell’interno avrebbe saputo dai suoi collaboratori proprio nel momento cruciale dell’apertura dei lavori del Cdm l’esito del tampone. E viene da chiedersi quando il test sia stato fatto e perché. E anche se, nel dubbio, non avrebbe dovuto astenersi dal partecipare ad una riunione ai massimi livelli. Ai cittadini normali questo viene chiesto. A meno che nessuno creda seriamente alla validità del test medesimo e alle norme che lo accompagnano. Viene ancora da chiedersi, ma con quale faccia chiedono agli italiani di rispettare le direttive in materia quando per loro le regole non valgono?

La mente corre ad un sondaggio di qualche giorno fa sul vaccino che tutti aspettano. Gli italiani sono prudenti, non muoiono dalla voglia di provarlo, anzi. Con l’aria che tira, il dibattito che si è aperto e le voci contrastanti sui tanti vaccini in campo, sui miliardi di dollari in gioco, sulle preoccupazioni di tutti meglio stare fermi un giro e vedere cosa succede, è l’opinione prevalente. Che a fare le cavie siano Conte e Speranza, emerge dal medesimo sondaggio. Abbiano il coraggio dei leader e lo provino subito. Se funziona gli italiani saranno lieti di seguire l’esempio. Ma con quello che è accaduto lunedì a Palazzo Chigi anche le timide certezze vacillano. Siamo sicuri di poterci fidare di loro?

