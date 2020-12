IL PUNTO/ Quel malessere sottile che logora un po’ alla volta la capitale

DI Giulio Terzi

Inutile girarci intorno, inutile obiettare alle critiche mettendo in fila le mille anime della città eterna, richiamando alla memoria immagini anche recenti di una Roma che non c’è più. Che si va sfarinando giorno dopo giorno. Non c’è quasi più traccia di quella città indolente e naturalmente ironica e paciosa che ha affascinato tutti e che ha rappresentato un marchio di fabbrica formidabile. Oggi la capitale affonda nelle sabbie mobili di uno stallo politico, sociale, amministrativo, culturale, economico al quale nessuno sa porre rimedio. C’è poca voglia di ridere, di sorridere, l’ironia resta nel cassetto.

Oggi la città appare triste, disorientata, demotivata. Troppi dolori, troppi problemi, una emergenza che non sembra trovare vie d’uscita. Preda di un malessere sottile che la logora un po’ alla volta. Dare tutta la colpa agli effetti del covid, alla disastrosa situazione della sanità capitolina (che certo toglie lucidità e sicurezza a tutti), può sembrare troppo fragile e alla fine fuorviante. La pandemia è solo la spallata decisiva. La crisi economica , i negozi e gli alberghi desolatamente chiusi, l’assenza dei turisti ci turba e intristisce.

Ci hanno tolto – e probabilmente non poteva essere diversamente – il Natale, il calore di un periodo di festa e di luci, di suggestioni che avrebbe reso più tollerabile quel senso di disagio che tutti sembriamo avere dentro. Ma siamo solo stati privati di una tregua di un paio di settimane, nulla di più. Quello che sembra mancare è la forza di reagire, di combattere, siamo a secco di risorse morali e psicologiche. Uno il coraggio e il buonumore per sperare in un futuro migliore non se lo può dare se non ha la fiammella dentro e una spinta dal contesto ambientale. Dunque siamo di fronte ad una situazione che logora e avvilisce e non abbiamo uno spirito guida, un condottiero carismatico, una idea guida, un progetto o una prospettiva cui aggrapparsi in assenza degli antichi valori fondanti.

Senza fare tanti sociologismi di maniera dobbiamo ammettere che il vuoto pneumatico nel quale ci siamo cacciati produce i fenomeni giovanili che tanta impressione hanno fatto nello scorso week end. Quando migliaia di ragazzi e ragazzini sfidano tutto e tutti prendendosi a scazzottate in piazza, inconsapevoli apparentemente dei rischi per la salute collettiva che tali comportamenti comportano non si può fare altro che allargare le braccia. In un sistema che non funziona, di fronte a regole sfrontatamente disattese da tutti cosa ci aspettiamo? Basta leggere le cronache quotidiane per rendersi conto della entità del disastro con il quale ci troviamo a conviver, sullo sfon do di un degrado ambientale intollerabile, che rende tutto più triste e sinistro. Le regole del traffico? E chi mai le rispetta? Se chi dovrebbe farle rispettare finisce sui giornali per vicende indecorose, se i vigili si possono permettere lo sciopero delle multe, se gli autisti dell’Atac possono fare i propri comodi, se nessuno riesce ad occuparsi con criterio delle migliaia di cittadini “fragili”, obiettivamente in pericolo, se l’amministrazione sanitaria si perde i referti dei tamponi anti-covid o li fa sospirare per settimane, come possiamo pensare di sopravvivere se non chiudendoci in noi stessi?

Tanti discorsi di macro politica lasciano il tempo che trovano, non è un caso che chi gestisce il paese scansi con imbarazzo la questione romana. La capitale è ingovernabile, dicono, inutile impegnare tempo e risorse per rimediare brutte figure. La politica locale è talmente mediocre e ingrigita da non essere in grado di scrollarsi dalle spalle una situazione insostenibile, e non offrono garanzie i giovani leoni, di qualunque schieramento siano espressione. Non hanno seguito sufficiente, non contano, e propongono ricette nate già vecchie. Possibilità di invertire la rotta? Oggi obiettivamente nessuna. Salvatore della Patria cercasi. Intanto teniamo duro

