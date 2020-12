Clima, l’accordo i Parigi compie 5 anni e guarda al futuro

L’accordo di Parigi sul clima compie 5 anni. Domani, infatti, sarà il quinto anniversario di quella che venne definita una «svolta storica» per rafforzare la risposta globale alla minaccia dei cambiamenti climatici, «in un contesto di sviluppo sostenibile e di sforzi per sradicare la povertà». Per tenere alta l’attenzione sull’emergenza climatica, prende il via domani il Climate Ambition summit virtuale organizzato da Nazioni Unite, Regno Unito e Francia in partnership con Italia e Cile. L’obiettivo è di fare un bilancio degli ultimi 5 anni sull’azione dei paesi contro il climate change e fissare nuovi obiettivi così da spianare la strada alla Cop26 di Glasgow in programma dal primo al 12 novembre del 2021. Ma cosa era stato deciso il 12 dicembre del 2015 dove 195 paesi hanno adottato un’intesa per limitare il riscaldamento globale ben al di sotto dei 2ºC? Ecco i punti principali dell’accordo. Mitigazione – I Paesi hanno concordato di mantenere l’aumento medio della temperatura mondiale ben al di sotto i 2°C rispetto ai livelli preindustriali e di puntare a limitare l’aumento a 1,5°C. Trasparenza e resoconto globale – L’accordo prevede l’istituzione di un quadro di maggiore trasparenza per l’azione e il supporto, con una flessibilità che tenga conto delle diverse capacità delle Parti (allo scopo di «fornire una chiara comprensione dell’azione contro il cambiamento climatico […], tra cui la chiarezza e il monitoraggio dei progressi verso la realizzazione dei contributi a livello nazionale di ciascuna delle Parti). Tra le altre cose, si prevede la verifica ogni cinque anni, dal 2023, per valutare i progressi verso il raggiungimento degli obiettivi dell’Accordo

