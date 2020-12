Incubo giustizia per Nunzia De Girolamo, prosciolta dalle accuse dopo sette anni di processo

Il fatto non sussiste per l’ex deputata di Forza Italia e per altre sette persone coinvolte in un giudizio nato nel 2013. Accuse pesantissime fino all’associazione a delinquere relative all’inchiesta sulla gestione della Asl di Benevento nata attraverso le registrazioni nascoste dell’ex direttore amministrativo della stessa Azienda sanitaria di conversazioni telefoniche dell’ex ministro e incontri nella villa di famiglia con i suoi collaboratori politici. Il pm Assunta Tillo aveva chiesto per lei otto anni, ma per il giudice non si trattavano di comportamenti configurabili in reati

Di Stefania Pascucci

E’ il giorno del riscatto per Nunzia Di Girolamo, ex deputata di Forza Italia. Il Tribunale di Benevento presieduto da tre donne: il giudice Daniela Fallarino, i giudici a latere Simonetta Rotili e Francesca Telaro, ha assolto Nunzia De Girolamo dalle accuse di associazione a delinquere, concussione e abuso d’ufficio relative all’inchiesta sulla gestione dell’Asl di Benevento insieme agli ex vertici dell’azienda sanitaria e ad alcuni collaboratori politici. Un’assoluzione piena. Motivo? Il fatto non sussiste. Sette anni di calvario durante i quali De Girolamo ha dovuto/voluto cambiare vita. Da esperta politica di centro destra, deputata e ministro, a giornalista investigativa nel programma de L’Arena su La7 con Giletti che l’ha voluta anche come inviata. A ballerina per diversi mesi nello show in prima serata su Rai 1 a Ballando con le Stelle, a imprenditrice del vino assieme ad altre donne nell’avellinese, a influencer, opinion leader sui social più popolari con il suo profilo su Facebook, Instagram e Twitter.

Si è inventata un’altra vita. E quando ricevette l’avviso di garanzia si dimise immediatamente dalla carica di ministro per le Politiche Agricole e Forestali, nel governo Letta. Un nobile gesto che oggi raramente fanno gli “uomini” di governo. E’ bastata una telefonata (che tanti personaggi che occupano posti di potere è probabile che facciano ogni giorno) registrata di nascosto da Felice Pisapia, ex direttore amministrativo dell’Asl di Benevento, e di numerose conversazioni di incontri nella villa di famiglia che avevano come oggetto nomine nella sanità, gare d’appalto e allocazione di presidi sanitari sul territorio per far aprire un’inchiesta contro Nunzia De Girolamo con ipotesi di reato pesantissime. Era l’anno 2012 ed era parlamentare di Forza Italia.

Nell’arringa finale di qualche settimana fa il pubblico ministero Assunta Tillo aveva chiesto una condanna a 8 anni e tre mesi. Assolti anche gli altri sette imputati.

«E’ la fine di un incubo, oggi vince la giustizia, questo collegio di donne mi restituisce la fiducia che avevo perso” le prime dichiarazioni a caldo di Di Girolamo. Secondo l’accusa e il Gip che dispose il rinvio a giudizio si trattava di “spartizione politica e clientelare”. Un castello di sabbia, evidentemente. Per i giudici del Tribunale di Benevento nessuna configurazione di reato. Dopo sette anni di udienze.

