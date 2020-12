Per il TIME Biden e Harris sono le persone dell’anno

Il presidente eletto degli Stati Uniti Joe Biden e la sua vice Kamala Harris sono stati scelti dal Time come persona, o meglio persone dell’anno 2020. «Insieme, Joe Biden e Kamala Harris hanno offerto ristoro e rinnovamento in un unico ticket. E l’America ha comprato quello che loro stavano vendendo: dopo la più alta affluenza del secolo, hanno raccolto 81 milioni di voti, il massimo mai ottenuto nella storia presidenziale, vincendo su Trump di circa 7 milioni di voti e capovolgendo cinque stati in cui si sfidavano», scrive il Time nella sua motivazione. Altri due presidenti americani prima di Biden, Barack Obama nel 2012 e Donald Trump nel 2016, sono stati scelti al Time come persona dell’anno. Lo scorso anno la scelta era ricaduta sull’attivista per l’ambiente Greta Thunberg. Tra i finalisti annunciati quest’anno dal Time figuravano anche il virologo Anthony Fauci, volto simbolo della lotta contro il coronavirus negli Stati Uniti, gli operatori sanitari impegnati in prima linea e il movimento per la giustizia razziale

Ti potrebbero interessare anche: